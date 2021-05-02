Андрей Ивичук: Романов еще не встречался в профессионалах с таким соперником, как Кудряшов

Российский тренер по боксу Андрей Ивичук поделился своими ожиданиями от отборочного поединка на титул чемпиона WBC по боксу в бриджервейте между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

«Я не вижу однозначного фаворита в этом противостоянии. Оба имеют сильный удар. Евгения отличает дисциплина, а Дима может ошибиться, поддавшись эмоциям. Если Кудряшов проведет бой с холодной головой, то однозначно должен выиграть. К тому же Романову еще не приходилось соперничать в профессиональном боксе с таким оппонентом, как Дмитрий», – приводит слова Ивичука Allboxing.ru.

Напомним, встреча Кудряшова и Романова состоится в рамках турнира, который организовывает боксерский промоушен рэпера Басты GAZFIGHT. Поединок пройдет в новой весовой категории – бриджвейт (до 101,6 кг).