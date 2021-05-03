Менеджер Усика высказался о главном событии вечера на турнире Басты

Известный промоутер, менеджер украинского чемпиона Александра Усика Эгис Климас поделился ожиданиями от отборочного поединка на титул чемпиона WBC по боксу в бриджервейте между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

«Евгений – парень способный, трудяга. У него есть хорошие стороны в боксе. Он понимающий, может ударить. Дима тоже крепкий такой парень», приводит слова Климаса сайт «РЕН ТВ».

Напомним, встреча Кудряшова и Романова состоится в рамках турнира, который организовывает боксерский промоушен рэпера Басты GAZFIGHT. Поединок пройдет в новой весовой категории – бриджвейт (до 101,6 кг).