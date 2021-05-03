Сергей Ковалев возвращается на ринг после сдачи шести допинг-тестов

Российский боксер Сергей Ковалев возвращается на профессиональный ринг после вынужденной паузы, причиной которой стал положительный допинг-тест, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде спортсмена.

В январе 2021 года россиянин должен был провести бой против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, однако из-за положительной допинг-пробы Ковалева встречу отменили. Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA), осуществляющая контроль за соблюдением антидопинговых правил в сфере бокса и смешанных единоборств, потребовала от Сергея сдать шесть отрицательных допинг-тестов, что и сделал 37-летний спортсмен.

Последний раз бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBO и IBF выходил на ринг 2 ноября 2019 года, проиграв нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу. В послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), которые он одержал в 39 боях, один поединок завершился вничью.