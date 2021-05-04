Определился следующий соперник Бетербиева

Свой следующий поединок действующий чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев проведет с американцем Джо Смитом, чемпионом мира по версии WBO.

Об этом рассказал промоутер российского боксера Боб Арум в интервью ТАСС:

«Осенью Артур Бетербиев проведет бой против Джо Смита. Мы планируем, что этот поединок должен пройти в Нью-Йорке в «Мэдисон-сквер-гарден». Хотелось бы, чтобы в зале были болельщики, но возможны корректировки».

Бетербиев на профессиональном ринге одержал 16 обед в 16 поединках, каждый раз побеждая нокаутом.

Смит в 30 боях одержал 27 побед (21 нокаутом) и потерпел три поражения.