Сергей Ковалев объявил о возобновлении карьеры на профессиональном ринге

Сергей Ковалев объявил о возвращении в профессиональный бокс.

«Слава богу, все уже позади, и я возвращаюсь к своей боксерской карьере», – написал Ковалев в инстаграме.

В январе СМИ сообщали, что Ковалев провалил два допинг-теста. В его анализах был обнаружен синтетический тестостерон.

Чтобы избежать дисквалификации Сергею пришлось сдать целых шесть отрицательных тестов на допинг по требованию Ассоциации добровольного тестирования.

Напомним, крайний поединок Ковалев провел в ноябре 2019 года, когда проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу, лишившись титула чемпиона мира по версии WBO.