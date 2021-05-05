Фьюри назвал себя величайшим боксером всех времен

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что он является величайшим боксером всех времен.

«Никогда в истории бокса не было такого тяжеловеса. Рокки Марчиано, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Кличко, Уайлдер… Никто из них никогда не смог бы соперничать со мной. Во-первых, они не двигались по рингу как я. Во-вторых, никто так не подходил к боксу. В-третьих, у них никогда не было такой трудовой этики, как у меня. В-четвертых, я бы никогда не позволил себя победить», – заявил Фьюри в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, 32-летний Тайсон Фьюри за карьеру одержал 30 побед (21 - нокаутом) и свел один поединок вничью. В феврале прошлого года он одержал победу техническим нокаутом над ранее непобежденным американцем Деонтеем Уайлдером.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщал, что ведутся переговоры об организации боя между Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа. 15 марта боксеры подписали контракт на два поединка между собой.