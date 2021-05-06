Австралиец Зерафа станет следующим соперником Тима Цзю

Стал известен новый соперник Тимофея Цзю, сына бывшего чемпиона мира в полусреднем весе Константина Цзю.

26-летний спортсмен на своей странице в Instagram объявил о том, что 7 июля он проведет бой с австралийцем Майклом Зерафой. Поединок состоится в «Ньюкасл Интертеймент Центр» (Австралия).

Напомним, что 31 марта Тим Цзю одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над ирландцем Деннисом Хоганом, защитив глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

Всего Цзю-младший провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех одержал победы (14 – нокаутом). У 29-летнего Зерафы 28 побед (17 – нокаутом) и четыре поражения.