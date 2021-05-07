Макгрегор пристыдил Мейвейзера за бой с блогером Логаном Полом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пристыдил Флойда Мейвейзера за то, что он выбрал своим следующим соперником блогера Логана Пола, а не профессионального боксера.

«Парнишка выправил для Флойда нелепую ситуацию, в которой тот оказался. Пусть спасибо скажет. Стыдно! Как профессионал профессионалу говорю: стыдно. Ему за этот бой и 10 млн не светит, и он сам это знает. Так бы он дрался с более-менее достойным профессионалом и заработал бы от 20 млн, но вместо этого - такой отстой», - цитирует инстаграм Макгрегора «RT на русском».

Добавим, что сегодня на пресс-конференции между Мейвейзером и Логаном Полом, его брат Джейк украл у Флойда кепку, спровоцировав потасовку.