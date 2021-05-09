Альварес досрочно победил Сондерса, объединив три чемпионских пояса

Чемпион WBA и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес в ночь на 9 мая одержал победу техническим нокаутом над обладателем пояса WBO в этом весе Билли Джо Сондерсом.

Бой завершился в восьмом раунде после удара Альвареса, которым он травмировал своему противнику область под правым глазом. На девятый раунд британец решил не выходить. На момент остановки поединка счет судейских записок был следующим: 77-75, 78-74, 78-74 в пользу Альвареса.

Теперь чемпион по трем версиям намерен провести встречу с обладателем пояса IBF во втором среднем весе Калебой Плантой, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в своей категории.