Альварес сломал орбитальную кость Сондерсу

Билли Джо Сондерс не вышел на девятый раунд боя против Сауля Альвареса, потому что сломал орбитальную кость, и тренер отказался выпускать его на поединок, сообщает DAZN Boxing со ссылкой на промоутера Эдди Хирна,

Напомним, обладатель поясов WBA и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес в ночь на 9 мая одержал победу техническим нокаутом над чемпионом WBO в этом весе Билли Джо Сондерсом. В восьмом раунде Альварес нанес удар, травмировав своему противнику область под правым глазом. На момент остановки поединка счет судейских записок был следующим: 77-75, 78-74, 78-74 в пользу мексиканца.

До звания абсолютного чемпиона мира Канело не хватает лишь одного пояса – по версии IBF, которым владеет американец Калеб Плант.



