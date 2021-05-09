Альварес вызвал на бой Планта

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес после победы над британским боксером Билли Джо Сондерсом заявил о намерении провести бой с чемпионом IBF Калебом Плантом.

«Мой план - собрать все пояса во втором среднем весе. Калеб Плант, я иду за тобой, друг», - приводит слова боксера RT, ссылаясь на Matchroom Boxing.

Добавим, что 30-летний Альварес одержал 56-ю победу при одном поражении и двух ничьих. У 28-летнего Планта 21 победа в 21 поединке.