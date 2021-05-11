Фьюри и Джошуа сразятся в августе 2021 года

Промоутер Эдди Хирн сообщил дату проведения поединка своего клиента Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

«Я думаю, что все уже знают о том, что бой состоится в Саудовской Аравии 7 или 14 августа. Это будет выдающееся событие», – заявил Хирн в интервью для телеканала Sky Sports.

31-летний Джошууа – чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В его активе 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге.

32-летнему Фьюри принадлежит чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC). Он не потерпел ни одного поражения, одержав 30 побед при одном ничейном результате.