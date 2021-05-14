Федор Чудинов и Михаил Алоян проведут бои на ПМЭФ-2021

Обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов проведет в Санкт-Петербурге бой с Рино Либенбергом из ЮАР. Это главный поединок вечера профессионального бокса на «Сибур Арене», который впервые пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума.

Церемония взвешивания и дуэль взглядов Фёдора Чудинова и Рино Либенберг состоится 3 июня в гостиной Roscongress Club на площадке ПМЭФ.

Напомним, Федор Чудинов одержал на профессиональном ринге 23 победы в 26 боях (16 – нокаутом). Предыдущий бой росиянина против малавийца Айзека Чилембы в феврале 2021 года завершился вничью. Либенберг в марте текущего года досрочно победил Роуэна Кэмпбелла в поединке за титул чемпиона ЮАР и за ряд региональных поясов по версиям WBA и IBO.

В со-главном бою турнира в Санкт-Петербурге на ринг впервые с декабря 2019 года выйдет чемпион WBA Gold во втором наилегчайшем весе россиянин, призёр Олимпийских игр Михаил Алоян (5-1). Российскому спортсмену будет противостоять еще один боксер из ЮАР – Линдайл Чемеси.

Свой шестой бой на профессиональном ринге проведет серебряный призер Европейских игр – 2019 россиянин Харитон Агрба (5-0), который в 10-раундовом поединке в первом полусреднем весе встретится с бывшим регулярным чемпионом WBA Рене Альварадо (32-9) из Никарагуа. Дебютные бои на профессиональном ринге проведут победитель юношеских Олимпийских игр-2018 Илья Попов и серебряный призер юношеской Олимпиады-2018 Руслан Колесников.