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14 мая 18:17
автор: Сергей Иванов

Федор Чудинов и Михаил Алоян проведут бои на ПМЭФ-2021

Турнир состоится 4 июня.

Обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов проведет в Санкт-Петербурге бой с Рино Либенбергом из ЮАР. Это главный поединок вечера профессионального бокса на «Сибур Арене», который впервые пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума.

Церемония взвешивания и дуэль взглядов Фёдора Чудинова и Рино Либенберг состоится 3 июня в гостиной Roscongress Club на площадке ПМЭФ.

Напомним, Федор Чудинов одержал на профессиональном ринге 23 победы в 26 боях (16 – нокаутом). Предыдущий бой росиянина против малавийца Айзека Чилембы в феврале 2021 года завершился вничью. Либенберг в марте текущего года досрочно победил Роуэна Кэмпбелла в поединке за титул чемпиона ЮАР и за ряд региональных поясов по версиям WBA и IBO.

В со-главном бою турнира в Санкт-Петербурге на ринг впервые с декабря 2019 года выйдет чемпион WBA Gold во втором наилегчайшем весе россиянин, призёр Олимпийских игр Михаил Алоян (5-1). Российскому спортсмену будет противостоять еще один боксер из ЮАР – Линдайл Чемеси.

Свой шестой бой на профессиональном ринге проведет серебряный призер Европейских игр – 2019 россиянин Харитон Агрба (5-0), который в 10-раундовом поединке в первом полусреднем весе встретится с бывшим регулярным чемпионом WBA Рене Альварадо (32-9) из Никарагуа. Дебютные бои на профессиональном ринге проведут победитель юношеских Олимпийских игр-2018 Илья Попов и серебряный призер юношеской Олимпиады-2018 Руслан Колесников.

«Нас ожидает очень интересный и статусный турнир с сильным кардом участников. Вечер бокса станет настоящим украшением ПМЭФ. В этом шоу каждое противостояние имеет свою изюминку, а в главных боях вечера бокса на ринг выйдут наши титулованные боксеры – Чудинов и Алоян. Безусловно, именно эти спортсмены будут явными фаворитами своих встреч. Также обратил бы внимание на дебют по профессионалам наших молодых звезд – Ильи Попова и Руслана Колесникова», – отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

«Советский спорт» – является информационным партнёром ПМЭФ. Спортивно-зрелищная программа Форума в этом году включает мероприятия по 12 видам спорта. Оператором программы является «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс.

источник: «Советский спорт»
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