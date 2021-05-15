Кашинский не смог стать претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, уступив Цесляку из Польши

Российский боксер Юрий Кашинский потерпел поражение от представителя Польши Михала Цесляка в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 90,71 кг.

Отметим, что бой завершился в первом раунде после того, как судья отдал победу польскому спортсмену техническим нокаутом. После удара соперника россиянин был близок к падению, однако он удержался на канатах. Несмотря на это, рефери не стал открывать счет и прекратил поединок.

В своей карьере 34-летний Кашинский потерпел второе поражение при 20 победах (18 – нокаутом). На счету 32-летнего Цесляка 21 победа (15 – нокаутом) и одно поражение.

После сегодняшнего выигрыша поляк имеет возможность провести бой с чемпионом мира IBF Майрисом Бриедисом из Латвии.