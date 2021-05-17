Фьюри подтвердил, что бой против Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри подтвердил, что его поединок против Энтони Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.

«У меня для вас грандиозные новости, – заявил Фьюри в инстаграме. – Только что общался по телефону с принцем Саудовской Аравии. Он сказал мне, что наш бой с Джошуа состоится 100%. 14 августа 2021 года. Лето. Внимание всего мира будет приковано к Саудовской Аравии. Я не могу дождаться, просто не могу дождаться, когда наконец побью Энтони Джошуа. Это будет самое грандиозное спортивное событие».

31-летнему Джошуа принадлежат чемпионские пояса WBA Super, WBO, IBF, IBO. В его активе 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге.

У 32-летнего Фьюри 30 побед при одном ничейном результате.