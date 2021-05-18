Бывший тренер Кличко выразил уверенность в возвращении украинца на ринг

Тренер Джеймс Али Башир рассказал, что экс-чемпион мира среди профессионалов Владимир Кличко возобновит карьеру и побьет рекорд, установленный Джорджем Форманом.

«Раньше на мои слова о возвращении Владимира все реагировали усмешкой. Но сейчас уже никто не смеется. Я видел, как он тренируется. Уверен, что этот парень вновь выйдет на ринг. Ему по силам побить любого из трех больших парней – Джошуа, Фьюри и Уайлдера, а также превзойти достижение легендарного Формана», – приводит слова Джеймса Али Башира «Чемпионат».

Напомним, в 1994 году Джордж Форман выиграл чемпионский бой, став в возрасте 45 лет и 9 месяцев самым пожилым обладателем титула за всю предшествующую историю бокса.

Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году, проиграв два поединка подряд Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа. Всего на счету украинца в профессиональном боксе 64 победы (54 – нокаутом) и пять поражений.