Следующий бой Цзю-младшего рискует сорваться из-за травмы соперника

Оппонент Тима Цзю австралиец Майкл Зерафа получил травму и попал в больницу, сообщает Boxing Scene.

«Если мы не пройдем тренировочный лагерь, боя не будет», – цитирует источник слова тренера и менеджера Зерафы Сэма Лабруны.

Добавим, что 26-летний сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю провел на профессиональном ринге 18 боев, в каждом из которых одержал победы (14 – нокаутом). У 29-летнего Зерафы 28 побед (17 – нокаутом) и четыре поражения.