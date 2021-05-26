Кудряшов оценил вероятность организации боя Усика против Джошуа

Экс-чемпион мира по версии WBC Silver Дмитрий Кудряшов оценил вероятность организации боя с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе украинца Александра Усика и чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британца Энтони Джошуа.

«Если честно, то бой Усика и Джошуа мне кажется в какой-то степени неправдоподобным. В этом случае преждевременно говорить о том, что встреча состоится до того момента, пока боксеры не поднимутся в ринг», – цитирует Кудряшова «Р-Спорт».

Напомним, в тяжелом весе 34-летний Усик провел уже два боя, оказавшись сильнее американца Чазза Уизерспуна, а также британца Дерека Чисору. За всю карьеру украинец одержал 18 побед в 18 поединках.

Добавим, что в активе 31-летнего Джошуа 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге.