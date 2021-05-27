Шеннон Бриггс: Я согласился провести поединок с Владимиром Кличко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс сообщил о том, что в ближайшее время он проведет поединок против украинца Владимира Кличко.

Ранее стало известно, что 49-летний американец договорился о выставочном бое со своим соотечественником Майком Тайсоном.

– Я согласился провести поединок с Владимиром Кличко в его первом бою после возвращения. Клянусь, что вы узнаете об этом самыми первыми. Пока неизвестно, каким будет это бой – профессиональным или выставочным. Меня спросили, не хочу ли я подраться с Кличко? Я сказал, что готов к этому, – приводит слова Бриггса TalkSPORT.

В своей карьере американский боксер провел 68 поединков, одержал 60 побед (53 – нокаутом) и потерпел шесть поражений. Один раз его бой завершился вничью, а другой поединок был признан несостоявшимся. На счету 45-летнего Кличко 64 победы и пять поражений на профессиональном ринге.