Деонтей Уайлдер: Хочу изуродовать Фьюри так, чтобы родная мать не узнала

Американский боксер Деонтей Уайлдер пообещал нанести максимально возможный вред чемпиону мира по версии WBC британцу Тайсону Фьюри.

«Настрой у меня такой – изуродовать Фьюри так, чтобы его родная мать не узнала. Хочу оторвать ему голову», – цитирует Уайлдера Boxing Scene.

Ранее два тяжеловеса дрались дважды. В декабре 2018 года их бой завершился ничьей, а в феврале 2020-го Уайлдер потерпел от Фьюри первое поражение в карьере. Тайсон нокаутировал Деонтея в седьмом раунде, завоевав титул чемпиона мира по версии WBC.

Всего в активе Уайлдера 42 победы, одна ничья и одно поражение в профессиональном боксе.

Фьюри одержал 30 побед при одной ничьей.