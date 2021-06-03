Умар Кремлев: Спорт даст нам здоровую нацию

Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса (AIBA), выступая в рамках сессии «Роль спорта в формировании молодёжной политики сборной, заявил, что бокс во многом подойдёт любому ребёнку:

- Бокс - школа жизни. И не надо думать, будто он опасен. Многие боксёры и гимн споют, и стихи расскажут. У любого спорта можно найти минусы. Главное - чтобы все запивались спортом. Тогда мы получим здоровую нацию. И новых чемпионов тоже получим.

Смотреть тиктокеров - это все равно что смотреть извращенцев. А примерами должны быть не Моргенштерны, создающие хайп, а спортсмены.

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