Мейвезер готов провести реванш с Макгрегором

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер прокомментировал возможный реванш с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

Напомним, что в 2017 году спортсмены уже проводили бой по правилам бокса. Тогда победу техническим нокаутом в десятом раунде одержал 44-летний Мейвезер.

– Нет, я не собираюсь биться с Конором по правилам ММА. К тому же сейчас мы работаем над несколькими проектами в Токио в этом году. В целом, я готов провести еще один поединок с Макгрегором, если мне будет предложена хорошая сумма денег. Но пока я счастлив на пенсии, – приводит слова Мейвезера «МК-Спорт», ссылаясь на BJ Penn.

В своей профессиональной карьере американец принял участие в 50 поединках, не потерпев ни одного поражения. При этом 27 боев завершились нокаутом.