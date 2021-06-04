Три российских боксера победили на вечере профессионального бокса на ПМЭФ

На данный момент состоялось пять боев.
Лазизбек Муллажонов (Узбекистан) одержал победу над Антоном Семкиным (Эстония) в 6-раундовом поединке (+90,7 кг).
Также вышли победителями россияне Игорь Иванченко (до 69,85 кг), Руслан Колесников (до 79,4 кг) и Павел Сосулин (до 69,9 кг) над Хосе Августином Ферия (Колумбия), Русланом Родзиевичем (Белоруссия) и Павлом Семеновым (Эстония), соответственно.
Бой между Саидом Нассер Аль-Салихом (Катар) и камерунцем Тайсоном Дижоном (выставочный, 81 кг) завершился вничью.
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