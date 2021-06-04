Александр Поветкин: Пока не хочу завершать карьеру, но посмотрю по здоровью

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Я пока не тренируюсь, прохожу курс лечения после всей истории. Прокапываюсь еще, посмотрим. Пока не хочу завершать, но посмотрим по здоровью», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, что 27 марта в Гибралтаре Поветкин проиграл нокаутом представителю Великобритании Диллиану Уайту и потерял титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Всего в активе россиянина 36 побед (из них 25 нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей.