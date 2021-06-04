Александр Поветикн: В поединке Мейвезера с блогером нет ничего плохого

Российский боксер Александр Поветкин поделился мнением относительно предстоящего поединка между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.

«Если это организуют, людям хочется, почему нет? Они ведь зарабатывают хорошие деньги. Так что в этом нет ничего плохого. Мне такое не предлагали, но если будет хороший бой и интересное предложение, почему бы и нет?» - приводит ТАСС слова россиянина.

Напомним, что бой Мейвезер - Пол пройдет в воскресенье, 6 июня.

Отметим, что победитель поединка не будет объявлен, если один из соперников не будет отправлен в нокаут.