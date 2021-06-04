Алоян - о поединке в рамках ПМЭФ: Удовлетворения от досрочной победы нет, ведь это же был не нокаут

Российский боксер Михаил Алоян прокомментировал результат боя с украинцем Александром Грищуком в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Я всегда настраиваюсь на полный бой, но получилось вот. Причины знает только его угол. Все-таки сказывалось время без боев, ведь тренировки и реальные бои – разные вещи. Было какое-то волнение, и начало ушло на разведку, а далее начал чувствовать и понимать соперника… Первая досрочная победа? Лично для меня это ни о чем не говорит. Никакого удовлетворения нет, ведь это же был не нокаут, а отказ угла», - заметил боксер.

Напомним, что оппонент Алояна не стал продолжать поединок после восьмого раунда. На счету россиянина стало шесть побед при одном поражении.

Добавим, что у обладателя пояса WBA Gold дважды менялся соперник по медицинским показаниям. Изначально Михаил должен был сразиться с южноафриканцем Линдайлом Чемеси, а потом с представителем Никарагуа Рикардо Бландоном.