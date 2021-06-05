Чудинов - о победном поединке на ПМЭФ: Не хотел прыгать от Либенберга все 12 раундов

Российский боксер Федор Чудинов поделился впечатлениями от своего боя с южноафриканцем Рино Либенбергом в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Он с самого начала пошел с жесткими ударами. Так обычно делают, когда хотят добиться быстрой победы. Я не жалуюсь, в боксе это бывает, но мы постоянно сталкивались головами. И мне приходилось делать шаг назад, эту короткую дистанцию навязывал он. А я не хотел прыгать от него все 12 раундов, потому что могли начать складываться впечатления, что я убегаю», - цитируют спортсмена «РИА Новости».

Напомним, что поединок Чудинов - Либенберг завершился в пользу россиянина единогласным решением судей.

33-летний боксер одержал свою 24-ю победу на профессиональном ринге при двух поражениях и ничьей.