Алексей Тищенко: Чудинов был слишком прямолинеен, а у Алояна – слабый соперник

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился впечатлениями от боев Михаила Алояна и Федора Чудинова, защитивших титулы чемпионов в своих весовых категориях.

– Впечатление от боя Чудинова? Неоднозначное. Бой был ровный, но я считаю, что Федор мог бы провести его намного лучше и увереннее. Слишком уж был прямолинеен, мало хитрости, уклонов, защиты, много ударов пропустил. Начальная стадия боя однозначно была за его соперником (южноафриканцем Рино Либенбергом – прим. ред.), в концовке за счет функционала чуть подровнял. Хорошо, что судьи признали его победителем по очкам.

Алоян? У Михаила соперник (украинец Алексадр Грищук – прим. ред.) был ниже уровнем, чем он, каких-то сверхзадач он не поставил. Поэтому сложно как-то оценить его подготовку, – передает слова Тищенко корреспондент «Советского спорта» Артем Зибрак.

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