Светлана Журова: Люблю более активных и подвижных боксеров. Нравится, когда проявляют характер

– Как я оказалась на вечере бокса? Родной город Петербург, экономический форум. Я вообще поддерживаю спорт, а бокс для меня, как единоборство. А я на многие соревнования по единоборствам хожу. Обожаю битвы чемпионов, когда разные виды единоборств противостоят друг другу, выясняя, какой из них лучший. Я одна из немногих девушек, кто в таком сообществе прижился.

У меня ведь еще и сын, когда был маленьким, пять лет занимался самбо, а сейчас сказал: «Мама, хочу быть конькобежцем». Я поддерживала его занятия самбо, но, видимо, мамина генетика взяла верх. При этом считаю, что для каждого мальчишки полезно быть бойцом. Для меня единоборства в первую очередь об этом.

На вечер профессионального бокса приехала не только ради боя Чудинова, смотрела и другие бои. И пусть меня простят тяжеловесы, лично я люблю подвижных, активных, когда многое решает техника. Когда не только один раз проявил себя, и человек в нокауте лежит. Мне нравится, когда человек проявляет характер, сопротивляется, – передает слова Журовой корреспондент «Советского спорта» Анастасия Ключникова.

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