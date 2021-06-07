Цзю - о бое Мейвезер - Пол: Флойду до одного места уважение коллег

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал итог поединка с участием легендарного боксера Флойда Мейвезера и блогера Логана Пола.

Напомним, что встреча продолжалась все восемь раундов и завершилась вничью. Напомним, согласно регламенту боя, победитель будет объявлен лишь в том случае, если сумеет нокаутировать соперника.

«Я больше чем уверен, что Флойд был не в форме перед боем. Насколько стыдно члену Зала славы за такой бой? Ну, я бы на такое не пошел. Для него это нормально.

У него есть принцип: «Nothing else matter. Money is money». Все остальное Флойду без разницы, а у меня есть принципы, которые важнее. Ему до одного места, повлияет ли это на уважение к нему со стороны коллег, к сожалению. Флойд делает то, что хочет делать», - приводит слова Цзю «Чемпионат».

Добавим, 44-летний Мейвезер на профессиональном уровне одержал 50 побед в 50 поединках, у Пола – одно поражение в единственном бою. 26-летний блогер имеет 23 миллиона подписчиков.