Глава UFC подверг критике бой Мейвезера с блогером Полом

Президент UFC Дана Уайт выразил мнение о поединке с участием бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и видеоблогера Логана Пола.

Встреча прошла на протяжении всех восьми раундов и завершилась вничью. Напомним, согласно регламенту боя, победитель будет объявлен лишь в том случае, если сумеет нокаутировать соперника.

«Это не был чертов бокс. Как я уже сказал, спрос на такие вещи всегда будет. Всегда найдутся люди, которые готовы будут выложить 50 долларов за просмотр такого боя. Вот представьте, что было бы, если бы Ким Кардашьян захотела сразиться с Амандой Нуньес? Как думаете, насколько крутым был бы этот бой? Это был бы большой бой. Но дайте же отдохнуть от этого, черт побери», – приводит слова Уайта «Мк-Спорт», ссылаясь на BJPenn.com.

Отметим, что гарантированный гонорар Мейвезера составит десять миллионов долларов. Также он получит 50 процентов от продаж платных трансляций поединка. Гонорар Пола составит 250 тысяч долларов. При этом ему полагается 10 процентов от продаж платных трансляций.

Напомним, 44-летний Мейвезер на профессиональном уровне одержал 50 побед в 50 поединках, у Пола – одно поражение в единственном бою. 26-летний блогер имеет 23 миллиона подписчиков.