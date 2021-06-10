Источник: Бой между Джошуа и Усиком состоится 25 сентября

Поединок между британцем Энтони Джошуа и представителем Украины Александром Усиком состоится 25 сентября. Об этом сообщает журналист портала Yahoo Sports Кевин Йол на своей старнице в «твиттер».

Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

Отметим, что у британского боксера 24 победы (в том числе 22 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге, у украинца 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.