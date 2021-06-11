Дацик решением судей победил Дижона

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик одержал вторую победу в профессиональном боксе.

Он выиграл у камерунца Тайсона Дижона решением судей в трехраундовом поединке супертяжелой весовой категории, который прошел в подмосковном Красногорске.

Отметим, что бойцы уже сходились в очном поединке в феврале 2021 года. Тогда россиянин нокаутировал оппонента в четвертом раунде.

Теперь в активе Дацика две победы (обе нокаутом), ни одного поражения. Ранее 40-летний спортсмен проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу и ММА.