Промоутер Дон Кинг потребовал у Поветкина 6,5 миллиона долларов

Промоутер Андрей Рябинский, представляющий интересы спортсмена Александра Поветкина, сообщил, что его американский коллега Дон Кинг потребовал взыскать с боксера 6,5 миллионов долларов.

«У нас суд в CAS. Дон Кинг хочет получить компенсацию 6,5 миллионов долларов за отмену боя Саши против Бермейна Стиверна. Тогда Стиверна заменил Жоан Дюопа. Мы уже один раз выиграли суд у Дона Кинга, у нас сильные юристы», - приводит слова Рябинского ТАСС.

Напомним, что 41-летний боксер 27 марта проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту.

Отметим, в активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.