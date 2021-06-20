Андрей Рябинский: Поветкин станет примером для молодого поколения

Экс-чемпион мира среди профессиональных боксеров россиянин Александр Поветкин станет хорошим примером для молодежи. Такое мнение ТАСС высказал глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Саша несёт в массы и молодежь свой правильный образ, настоящего рыцаря, спокойного, разумного человека, обладающего волей, достоинством, характером. Вот чего не хватает. Иногда видишь таких персонажей, что глаза у тебя на лбу. Я не хочу, чтобы эти клоуны были кумирами молодежи», - сказал Рябинский.

27 марта Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту. Россиянин не смог получить шанс побороться за титул чемпиона мира во второй раз.