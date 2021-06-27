Ломаченко нокаутом победил Накатани в Лас-Вегасе (видео)

На арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе прошел большой вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

В главном бою встретились бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и японец Масайоши Накатани. Поединок завершился в девятом раунде после того, как рефери засчитал японцу технический нокаут.

Напомним, что Ломаченко провел первый бой после того, как в октябре 2020 года проиграл американцу Теофиму Лопесу и расстался с титулами WBA, WBО и WBC.

Отметим, на счету украинца - 16 поединков, 14 побед (10 нокаутом) и два поражения. У японца в активе - 22 боя, 21 победа (16 нокаутом) и одно поражение.