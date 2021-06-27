Василий Ломаченко: Я снова в строю. Нужно сделать реванш с Лопесом (видео)

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко дал комментарий после своей победы над Масайоши Накатани, а также бросил вызов чемпиону WBA, IBF и WBO в легком весе Теофимо Лопесу.

«Я рад, что вернулся с победой. Мы достигли то, что планировали. И я снова в строю. Я думаю, все увидели, что нужно сделать реванш с Лопесом. Давайте сделаем это снова. Я буду ждать его боя против Камбососа, готов драться с ним в любое время: декабрь, январь, февраль. Если они готовы дать мне реванш, я буду рад. Это то, что хотят фанаты бокса», - сказал Ломаченко после боя.

Напомним, что украинец провел первый бой после того, как в октябре 2020 года проиграл американцу Лопесу и расстался с титулами WBA, WBО и WBC.

Отметим, на счету Ломаченко - 16 поединков, 14 побед (10 нокаутом) и два поражения. У японца в активе - 22 боя, 21 победа (16 нокаутом) и одно поражение.