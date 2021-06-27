Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Ломаченко

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Соперником украинца был Масайоши Накатани. Поединок завершился в девятом раунде после того, как рефери засчитал японцу технический нокаут.

«На классе», - подписал Хабиб фото, опубликованное в сторис «инстаграма».

Напомним, что украинец провел первый бой после того, как в октябре 2020 года проиграл американцу Лопесу и расстался с титулами WBA, WBО и WBC.

Отметим, на счету Ломаченко - 16 поединков, 14 побед (10 нокаутом) и два поражения. У японца в активе - 22 боя, 21 победа (16 нокаутом) и одно поражение.