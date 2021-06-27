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27 июня 09:56
автор: Степан Шереметьев

Усик отреагировал на победу Ломаченко над Накатини

Украинец победил техническим нокаутом японца на турнире Toprank.

Украинский боксер Александр Усик поддержал своего соотечественника Василия Ломаченко после победы над японцем Масайоши Накатини. Бой завершился победой Ломаченко техническим нокаутом в левятом раунде.

«Лома! Чемпион», - написал Усик в «инстаграме».

Напомним, что украинец провел первый бой после того, как в октябре 2020 года проиграл американцу Лопесу и расстался с титулами WBA, WBО и WBC.

Отметим, на счету Ломаченко - 16 поединков, 14 побед (10 нокаутом) и два поражения. У японца в активе - 22 боя, 21 победа (16 нокаутом) и одно поражение.

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