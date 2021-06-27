Усик отреагировал на победу Ломаченко над Накатини

Украинский боксер Александр Усик поддержал своего соотечественника Василия Ломаченко после победы над японцем Масайоши Накатини. Бой завершился победой Ломаченко техническим нокаутом в левятом раунде.

«Лома! Чемпион», - написал Усик в «инстаграме».

Напомним, что украинец провел первый бой после того, как в октябре 2020 года проиграл американцу Лопесу и расстался с титулами WBA, WBО и WBC.

Отметим, на счету Ломаченко - 16 поединков, 14 побед (10 нокаутом) и два поражения. У японца в активе - 22 боя, 21 победа (16 нокаутом) и одно поражение.