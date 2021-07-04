Поветкин исключен из рейтингов WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) исключил российского спортсмена Александра Поветкина из своих рейтингов.

«Александр Поветкин исключен из рейтингов после объявления о завершении карьеры», - приводит ТАСС сообщение WBC.

Добавим, что за время выступления в профессиональном боксе Поветкин провел 40 боев, одержав в них 36 побед (25 нокаутом) при одном ничейном результате и трех поражениях.

«Русский Витязь» в WBC носил титул бывшего временного чемпиона мира, а также звание чемпиона по версиям WBC Diamond и WBC Silver .