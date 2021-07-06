Мурат Гассиев узнал имя нового соперника

Российский боксер Мурат Гассиев сразится с немцем Михаэлем Валлишем вместо заявленного ранее Эркана Тепера, который не смог вылететь в Москву из-за сложностей с оформлением документов. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

Поединок Гассиева и Валлиша должен был состояться 22 июля на московском стадионе «Динамо» на турнире, приуроченном к Международному дню бокса.

«Да, это правда», - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о новом сопернике Гассиева.

27-летний Гассиев - бывший чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF) в тяжелом весе с 27 победами (20 нокаутом) и одним поражением.