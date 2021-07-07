Цзю нокаутировал Спарка в третьем раунде и защитил пояс WBO Global

Тим Цзю защитил глобальный пояс WBO и завоевал титул чемпиона стран Содружества в весовой категории до 69,9 кг.

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю нокаутировал австралийца Стива Спарка в третьем раунде. Изначально соперником Тима должен был быть Майкл Зерафой, однако тот снялся с поединка за неделю до его проведения из-за коронавирусных ограничений.

Добавим, что Цзю занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право на бой с чемпионом мира, которым на данный момент является Брайан Кастаньо из Аргентины.

На профессиональном ринге 26-летний боксер одержал 19 побед в 19 поединках (из них 15 нокаутом).

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