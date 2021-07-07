ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Дания 0
07 июля 15:19
автор: Александр Поволоцкий

Цзю нокаутировал Спарка в третьем раунде и защитил пояс WBO Global

Поединок прошел в австралийском Ньюкасле.

Тим Цзю защитил глобальный пояс WBO и завоевал титул чемпиона стран Содружества в весовой категории до 69,9 кг.

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю нокаутировал австралийца Стива Спарка в третьем раунде. Изначально соперником Тима должен был быть Майкл Зерафой, однако тот снялся с поединка за неделю до его проведения из-за коронавирусных ограничений.

Добавим, что Цзю занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право на бой с чемпионом мира, которым на данный момент является Брайан Кастаньо из Аргентины.

На профессиональном ринге 26-летний боксер одержал 19 побед в 19 поединках (из них 15 нокаутом).

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/boxing/news-4396383-tim-czyu-nokautiroval-sparka-v-tretem-raunde.html?utm_source=copypaste

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная Швейцарии заменит Украину на чемпионате мира по пляжному футболуКавендиш выиграл десятый этап многодневки "Тур де Франс"На камчатке пропал самолет Ан-26 с более 20-ти пассажирамиВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаВедущая «Матч ТВ» снялась в откровенном видео для «Максим»Вместо Дзюбы: для сборной России подрастает новый суперфорвард
Операция «Лев-Кунц». Почему бы не отдать наш футбол в управление немцам?
Подозрительно много немецких фамилий произносится применительно к российскому футболу в последние дни. Уж не хочет ли РФС сделать глобальную ставку на специалистов из Германии? А что, это был бы хороший шаг.
Камбэк Знарка в сборную — утка. Он завалил работу в «Спартаке» и некрасиво ушел после Пхенчхана
В сети запустили новости о возможном возвращении Олега Знарка в сборную России. К реальности они отношения не имеют.
Уйдет ли РПЛ с «Матч ТВ»? Слезет ли наш спорт с госиглы? Станет ли Черчесов амбассадором? Отвечают букмекеры
Представители ведущих букмекерских компаний России обсудили проблемы отрасли в рамках онлайн-конференции In_Sport. В дискуссии приняли участие заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров, директор «Париматч СНГ» Дмитрий Сергеев, глава подкомитета Торгово-промышленной палаты по букмекерской деятельности Николай Оганезов и глава отдела спонсорства BetBoom Рустам Махмутов.
Видео всех голов Евро-2020 07.07.2021: Англия против Дании
Видеообзор полуфинала чемпионата Европы по футболу Англия - Дания, который состоится 7 июля.
Англия — Дания: прямая трансляция матча 1/2 финала Евро-2020 07.07.2021
7 июля 2021 года в Лондоне состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Англии и Дании.
Экс-тренер Дзюбы уже в шаге от титула. Как Италия Манчини прошла испанцев в полуфинале Евро-2020
Сборная Испании третий раз в плей-офф чемпионата Европы провела 120-минутный матч - и уступила итальянцам в серии пенальти.
Видео всех голов Евро-2020 06.07.2021: Италия победила Испанию по пенальти
Видеообзор полуфинала чемпионата Европы по футболу Италия - Испания, который состоится 6 июля.
Италия — Испания: прямая трансляция матча 1/2 финала Евро-2020 06.07.2021
6 июля 2021 года в Лондоне состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Италии и Испании.
Русские горки на лондонской травке. Медведев не обгонит Джоковича, Хачанов поспорит за первый полуфинал
В борьбе за выход четвертьфинал Уимблдонского турнира два топовых российских теннисиста Даниил Медведев и Карен Хачанов провели необычные матчи, и победить сумел лишь один из них.
«Италия пройдет испанцев, Англия уложится с датчанами в 90 минут». Булыкин — о полуфиналах Евро-2020
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/2 финала чемпионата Европы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика