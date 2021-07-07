Константин Цзю заявил, что видит прогресс у своего сына

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю оценил действия своего сына Тима Цзю в победном бою над Стивом Спарком.

«Я очень доволен. Я веду статистику, вижу значительный прогресс, это радует. Конечно, есть ошибки, с которыми необходимо работать, есть куда стремиться. Самое главное — результат, он сегодня присутствует. Тим начинает делать удары, которые я любил, он большой молодец», - приводит слова Константина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Тим Цзю занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право на бой с чемпионом мира, которым на данный момент является Брайан Кастаньо из Аргентины.