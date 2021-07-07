Валуев уверен, что Тим Цзю станет чемпионом мира

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев заявил, что Тима Цзю ждет большое будущее в профессиональном боксе.

«Я смотрю бои Тима и уверенно могу сказать: это будущий чемпион. Не могу сказать, по какой версии он пойдет — WBA, скорее всего. Но он будет чемпионом», - приводит слова Валуева «Газета.Ru».

Напомним, что сегодня Цзю победил Стива Спарка, защитил глобальный пояс WBO и завоевал титул чемпиона стран Содружества в весовой категории до 69,9 кг.

На профессиональном ринге 26-летний боксер одержал 19 побед в 19 поединках (из них 15 нокаутом).