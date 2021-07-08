Бой Уайлдер - Фьюри могут перенести из-за коронавируса

Поединок чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри против претендента Деонтэя Уайлдера может быть отложен из-за коронавируса в команде чемпиона, сообщает ESPN.

По словам источника, официальное решение будет принято в ближайшее время. Поединок намечен на 24 июля на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.

Первый бой между этими соперниками, который состоялся в 2018 году, закончился вничью. Второй бой завершился победой техническим нокаутом в 7 раунде Тайсона Фьюри. Бой прошел 22 февраля этого года.