WBC объявил о переносе третьего боя между Фьюри и Уайлдером

WBC перенес третий бой между чемпионом мира в тяжелом весе ирландцем Тайсеном Фьюри и экс-обладателем пояса американцем Деонтеем Уайлдером из-за выявления случаев заболевания коронавирусом в команде первого, сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу боксерской организации.

По информации источника, поединок будет перенесен на сентябрь или октябрь.

Напомним, что первый бой между этими соперниками, который состоялся в 2018 году, закончился вничью. Второй бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC прошел в феврале 2020 года и завершился победой Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде.