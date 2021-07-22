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22 июля 16:19
автор: Александр Бойченко

Сборная России по боксу узнала своих соперников на Олимпиаде

В боксе Россию представят 11 спортсменов - семеро мужчин и четыре женщины.

Российские боксеры узнали своих соперников на Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Жеребьевка турнира по боксу прошла в четверг в Токио. Серебряный призер Европейских игр - 2019 и чемпионка Европы - 2018 в весовой категории до 51 кг Светлана Солуянова в 1/16 финала сразится 25 июля с бронзовым призером чемпионата мира - 2018 американкой Вирджинией Фукс. Серебряный призер. Чемпионата мира 2019 года в весе до 57 кг Людмила Воронцова в 1/16 финала 24 июля встретится с чемпионкой Европы - 2019 и участницей Игр - 2016 итальянкой Ирмой Теста. Двукратный призер чемпионата мира в весе до 69 кг Саадат Далгатова сразится с Бизоном Маниконом из Таиланда в 1/16 финала 24 июля. 28 июля двукратный чемпион мира в весе до 81 кг и свыше 81 кг. Зенфира Магомедалиева выйдет на ринг против бронзового призера ЧМ-2018 американки Наоми Мелиссы Грэм в 1/8 финала в категории до 75 кг.

Четырехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев, выступающий в весе до 57 кг, встретится 28 июля с победителем боя Кевина Алликока из Гайаны и доминиканца Алекси де ла Круза в 1/8 финала. Серебряный призер Европейских игр. - 2019 и Чемпионат Европы - 2019 Габиль Мамедов 25 июля в 1/16 финала сразится в весе до 63 кг с поляком Дамианом Дуркачем. Чемпион мира - 2019 и бронзовый призер Олимпийских игр - 2012 в весе до 69 кг Андрей Замкова 27 июля в 1/8 финала встретится с победителем боя Стивена Зимбы из Замбии и Марион Фаустино Ах Тонг из Самоа. . Чемпион мира - 2019 в весе до 75 кг Глеб Бакши 29 июля на стадии 1/8 финала встретится с лучшими в поединке белоруса Виталия Бондаренко и американца Троя Исли.

Двукратный чемпион страны в категории до 81 кг Имам Хатаев в 1/16 финала 25 июля встретится с Ассагиром Мохамедом из Марокко. Чемпион мира и победитель Европейских игр 2019 года в весе до 91 кг Муслим Гаджимагомедов 27 июля в 1/8 финала встретится с победителем схватки бронзового призера чемпионата мира 2019 года и двукратного призера чемпионата мира. Чемпионат Азии, узбекистанцы Санжар Турсунов и Абдельхафид Беншабла из Алжира. 29 июля двукратный чемпион страны в весе свыше 91 кг Иван Верясов поборется за выход в четвертьфинал с камерунцем Ееньоном Максимом.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 9 августа в Токио.

источник: ТАСС
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