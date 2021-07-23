Гассиев победил Валлиша и завоевал титул WBA Asia

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев выиграл второй поединок в тяжелой весовой категории.

В десятираундовом поединке российский боксер выиграл у немца Михаэля Валлиша и завоевал титул чемпиона Азии по версии WBA.

Таким образом, 27-летний Гассиев одержал 28-ю победу (21 нокаутом) при одном поражении. Валлиш, в свою очередь, потерпел пятое поражение в карьере при 22 победах (15 нокаутом).

Для Гассиева бой стал вторым после более чем двухлетнего перерыва: в октябре прошлого года он выиграл у албанца Нури Сефери.