Промоутер Джошуа верит, что его подопечный победит Усика

Эдди Хирн, промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа уверен, что его подопечный выйдет победителем в бое против украинца Александра Усика.

«Александр Усик – потрясающий боец. Но я верю, что Джошуа – лучший супертяжеловес в мире. Я считаю, что он победит. Это будет тяжелый бой, но я верю, что Джошуа нокаутирует Усика», - приводит слова Хирна MetaMMA, ссылаясь на You-Tube-канал Boxing UK.

Бой Джошуа - Усик пройдет 25 сентября в Лондоне.

Добавим, что Усик является абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории, благодаря победам по версиям IBF (2018—2019), WBA super (2018—2019), WBO super (2016—2019) и WBC (2018—2019). В активе украинца 18 побед в 18 боях в профессиональном боксе.