Беллью считает, что Усик обладает идеальной техникой

Бывший чемпион мира по боксу Тони Беллью считает, что украинец Александр Усик имеет все шансы победить обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

«Усик – лучший боец, с которым я дрался. Он обладает идеальной техникой, заставляет людей выглядеть смешно. Работа ног Усика находится на другом уровне. Он фантастически одарен во всем, что делает. Если Джошуа позволит создать слишком большой зазор, то Усик может выйти сухим из воды. Он – большая и опасная угроза. Подумайте о технических способностях Усика. Он на многое способен на боксерском ринге», - приводит слова Беллью MetaMMA, ссылаясь на Boxing News 24.

Бой Джошуа - Усик пройдет 25 сентября в Лондоне.

Добавим, что Усик является абсолютным чемпионом мира, благодаря победам по версиям IBF (2018—2019), WBA super (2018—2019), WBO super (2016—2019) и WBC (2018—2019). В активе украинца 18 побед в 18 боях в профессиональном боксе.